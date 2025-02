22 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện thuộc Công an tỉnh Quảng Nam tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi

Sáng 18/02, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 22 đồng chí lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương. Đây là những cán bộ chủ động xin nghỉ hưu trước tuổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy mới và chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp.

Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định nghỉ công tác trước thời hạn đối với 13 đồng chí Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện và 09 đồng chí Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Công an huyện; trong đó có 9 đồng chí cấp hàm Đại tá, 13 đồng chí cấp hàm Thượng tá. Đây là những đồng chí có bề dày kinh nghiệm công tác (đều trên 30 năm, cao nhất hơn 42 năm), trưởng thành từ cơ sở, là lãnh đạo, chỉ huy trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau. Trong đó, có nhiều đồng chí đủ điều kiện bổ nhiệm lại, tái cử nhưng vẫn tự nguyện viết đơn xin nghỉ trước hạn tuổi cao nhất phục vụ trong CAND, vì chủ trương chung và tạo điều kiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy mới, chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an tỉnh gửi lời tri ân và ghi nhận những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện đã chủ động xin nghỉ hưu trước tuổi.

Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định nghỉ công tác trước thời hạn cho các đồng chí lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện thuộc Công an tỉnh Quảng Nam

“Các đồng chí đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tạo điều kiện cho công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo yêu cầu thực tiễn”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh.

Xuân Mai – Thiên Duy