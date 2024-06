150 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My lần thứ IV

Sáng 14/6, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My đã chính thức diễn ra, 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 32.000 đồng bào của 7 dân tộc anh em trên địa bàn huyện tham gia ngày hội lớn.

Sau 5 năm thực hiện quyết tâm thư của đại hội lần thứ 3, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân đồng bào các dân tộc huyện Nam Trà My đã đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, nổi bật nhất là tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 37% năm 2019 xuống còn 24,3% năm 2023 và dự kiến sẽ còn giảm mạnh vào cuối năm nay; có 01 xã về đích Nông thôn mới và toàn huyện có tỷ lệ bình quân đạt 10,7 tiêu chí Nông thôn mới. Nam Trà My đã thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia lớn của Trung ương ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số với 10 dự án và 7 tiểu dự án thành phần, với nguồn vốn hơn 313 tỷ đồng, đã đầu tư cơ sở hạ tầng điện-đường-trường-trạm, nước sạch nông thôn, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi. Đáng chú ý 5 năm qua, Nam Trà My đã sắp xếp 745 hộ ở 14 khu dân cư, dẫn đầu khu vực miền núi trong thực hiện Nghị quyết 12 và 23 HĐND tỉnh. Huyện cũng đã đẩy mạnh phát triển diện tích sâm Ngọc Linh theo Nghị quyết 09 HĐND tỉnh với 5,16ha được trồng mới, nâng tổng số diện tích sâm Ngọc Linh toàn huyện lên hơn 1600ha. Ngoài ra, trong 5 năm thực hiện quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số, huyện Nam Trà My còn chăm lo và phát huy tốt vai trò của người có uy tín, công tác chăm sóc y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chương trình phát triển giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà; công tác đảm bảo an ninh-quốc phòng được giữ vững.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My lần thứ IV đã đề ra quyết tâm thư với những nhiệm vụ trọng tâm như: thu nhập bình quân đầu người đạt từ 40 – 50 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách trên địa bàn huyện tăng bình quân 10% so với chỉ tiêu tỉnh giao, trồng các loại cây dược liệu đạt trên 50ha/năm; cây Sâm Ngọc Linh trong nhân dân đạt 15 – 20ha/năm, có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành sắp xếp 115 khu dân cư, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 4,5% đến 5%, đào tạo nghề cho lao động nông thôn mỗi năm đạt bình quân 350 lao động, độ che phủ rừng đạt 62%.

Đại hội đã khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác dân tộc 5 năm qua, giới thiệu đoàn đại biểu đi dự Đại hội dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ IV sắp đến.

