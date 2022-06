Xây dựng thành phố sinh thái – văn hoá – du lịch Hội An

Chiều ngày 7/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với thành phố Hội An và các sở, ban, ngành liên quan về xây dựng và phát triển Hội An theo định hướng thành phố sinh thái – văn hoá – du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân.

Thành phố sinh thái – văn hoá – du lịch Hội An được xây dựng dựa trên tổng hoà các yếu tố kinh tế, môi trường, xã hội, hạt nhân là văn hoá, con người và những giá trị nhân văn. Giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa kế thừa, bảo tồn và phát triển, bản sắc chung và tính đặc thù, văn hoá, văn minh. Phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025, Hội An cơ bản đạt các tiêu chí tương đương với đô thị loại 2; hoàn thiện các mô hình kinh doanh du lịch đạt tiêu chí du lịch xanh, Hội An trở thành điểm đến du lịch xanh; hoàn thiện các tiêu chí để được UNESCO đưa vào danh sách các thành phố sáng tạo toàn cầu; Cù Lao Chàm trở thành Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, Khu du lịch quốc gia; thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị thông minh. Phấn đấu đến năm 2030, Hội An trở thành một trong những trung tâm du lịch của cả nước và khu vực; giữ vững thương hiệu điểm đến du lịch xanh, đô thị văn hoá tiêu biểu trong nước và quốc tế.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Hội An nêu lên những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện những mục tiêu trên; đồng thời đề xuất những vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, hạn chế, thu hút hiệu quả các nguồn lực đầu tư… Các đại biểu dự họp cho rằng cần có mục tiêu cụ thể, chi tiết để làm căn cứ đánh giá; phát huy vai trò của cộng đồng dân cư khi xây dựng thành phố sinh thái – văn hoá – du lịch; bổ sung mục tiêu về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu khi xây dựng quy hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng nhấn mạnh đề án phải phát huy được nét riêng có của Hội An, dự lường các giải pháp tháo gỡ khó khăn, áp lực có thể phát sinh để đạt được mục tiêu xây dựng thành phố sinh thái – văn hoá – du lịch đã đề ra.

Kim Ngân – Phúc Lâm