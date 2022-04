Vụ sản xuất đông xuân 2021-2022 bị ảnh hưởng nặng do thiên tai gây ra

Sáng nay (28/4), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hội nghị sơ kết đánh giá tình hình sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ sản xuất vụi hè thu 2022. Theo đánh giá chung, các đợt mưa lớn diễn ra vào cuối tháng 03 đầu tháng 4 năm nay đã gây ảnh hưởng nặng nề cho tình hình sản xuất của bà con nông dân và các công trình phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu.

Dù giai đoạn đầu vụ đông xuân tình hình sản xuất tương đối ổn định, tuy nhiên mưa lớn vào cuối tháng 03 đã gây thiệt hại nặng cho vụ sản xuất khi đây là thời điểm lúa đang giai đoạn thu hoạch. Mưa lớn làm 3.500 ha cây hằng năm bị thiệt hại hoàn toàn trong đó cây lúa khoảng 3 nghìn ha; gần 2 nghìn ha bị thiệt hại từ 50 đến 70% trong đó cây lúa thiệt hại gần 1.600 ha… Ngoài ra, theo thống kê của các địa phương khoảng 13.500 ha cây lúa, hoa màu, cây cảnh ngập nước, ngã đổ và một số diện tích cây lâu năm bị hư hại ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản, gây thiệt hại đáng kể cho bà con nông dân. Bên cạnh đó, mưa lớn cũng làm vỡ đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện, Điện Bàn và đập cây da Duy Sơn, huyện Duy Xuyên.

Vụ đông xuân, năng suất lúa ước đạt 56 tạ/ha, sản lượng đạt 233.000 tấn, giảm 23.000 tấn so với mùa vụ năm trước. Như vậy, sản lượng lúa và cây lương thực ước giảm 10% so với cùng kỳ, đồng thời đạt 95% so với kế hoạch đề ra. Tuy vậy, điểm sáng trong vụ sản xuất đông xuân là một số lĩnh vực khác của sản xuất nông nghiệp đều tăng trưởng tốt, chăn nuôi hồi phục và phát triển tốt, thủy sản và lâm nghiệp đều tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm trước, nên cơ bản giá trị sản xuất toàn ngành trong kỳ khả năng đạt kế hoạch đề ra. Hè thu 2022 là những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành nông nghiệp đang tập trung thực hiện.

