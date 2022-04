UBND tỉnh làm việc với trường Cao đẳng Quảng Nam tại huyện Nam Giang

Sáng nay (22/4), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế cơ sở hạ tầng trang thiết bị dạy và học trường Cao đẳng Quảng Nam tại huyện Nam Giang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành ở tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn kiểm tra thực tế cơ sở hạ tầng trang thiết bị dạy và học trường Cao đẳng Quảng Nam tại huyện Nam Giang.

Qua đi khảo sát thực tế tại 2 dãy khu ký túc xá ( nam – nữ) đã xuống cấp nghiêm trọng như: hệ thống điện bị hư hỏng nặng, tường – cửa bị bong tróc, mối mọt, lan can bị gảy mục nên không đảm bảo an toàn cho học sinh, riêng khối nhà thực hành trang thiết bị dạy và học còn sơ xài. Trường Cao đẳng Quảng Nam, tại huyện Nam Giang đang đạo tạo gần 217 em học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số, ngành nghề chủ yếu là Điện – Điện tử, Mộc, May thời trang, Cơ khí, Nông lâm.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo trường đã nêu ra một số khó khăn sau khi sáp nhập cơ sở đào tạo miền núi cơ bản đi vào hoạt động ổn định. Song, thực tế cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động đào tạo, ăn – ở sinh hoạt nội trú của học sinh nhưng kinh phí không đủ đáp ứng nhu cầu sửa chữa. Để đảm bảo cho các cơ sở đào tạo miền núi Quảng Nam, trường Cao đẳng Quảng Nam hoạt động ổn định hơn trong thời gian tới nêu ra một số đề xuất với Đoàn công tác xin hỗ trợ kinh phí cho trường để cải tạo, sửa chữa lại khu giảng đường, khu nhà xưởng thực hành và khu ký túc xá.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau khi lắng nghe ý kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận thời gian qua trường Cao đẳng Quảng Nam là nơi đào tạo nghề cho con em là người đồng bào, qua đó góp phần trong việc xoá nghèo ở những địa phương miền núi cao. Đồng thời Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý nhà trường cần đánh giá lại chất lượng đào tạo, tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm; cần gắn đào tạo nghề với chỉ tiêu giải quyết lao động. Thời gian tới trường cần lưu ý đến công tác đào tạo gắn kết với doanh nghiệp, nhu cầu thị trường và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo.

Ly Lan – Văn Khanh