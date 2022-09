Công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 07 phạm nhân dịp Lễ quốc khánh 2.9

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022), sáng ngày 01.9, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2022 cho 07 phạm nhân, trong đó Trại tạm giam Công an tỉnh có 06 phạm nhân và 01 phạm nhân chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện.

Trao quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân

Đây là những phạm nhân đã có quá trình cải tạo tiến bộ, thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy tại trại giam, tích cực học tập, lao động, có đủ thời gian xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên, có nơi cư trú rõ ràng.

Đặc xá đợt tha tù trước thời hạn cho phạm nhân thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội đã ăn năn hối cải, cải tạo tiến bộ.

Sau lễ công bố quyết định đặc xá, Trại tạm giam Công an tỉnh đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để các phạm nhân trở về địa phương trình diện, khai báo, từng bước tái hoà nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống.

Quốc Huy