Toạ đàm “Quảng Nam – Phát triển du lịch xanh”

Thực hiện Kế hoạch 5177/2021 của UBND tỉnh về phát triển du lịch xanh tỉnh Quảng Nam đến năm 2025; nhằm triển khai định hướng phát triển du lịch xanh, thảo luận bàn giải pháp xây dựng, phát triển đạt hiệu quả mô hình điểm du lịch xanh và giúp cho các đơn vị kinh doanh du lịch có thông tin, ý tưởng xây dựng sản phẩm du lịch xanh, sáng nay 9/6, tại làng cổ Lộc Yên, huyện Tiên Phước, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tọa đàm “Quảng Nam – Phát triển du lịch xanh”.

Từ sự tham gia của cộng đồng và các doanh nghiệp du lịch, thời gian qua, các hoạt động trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn đã có các tour phục vụ du khách, có thể kể đến các tour du lịch: “Một ngày làm nông dân phố Hội” ở các vùng ven như làng Trà Quế, An Mỹ, Cẩm Nam, rừng dừa Bảy Mẫu, làng chài Cù Lao Chàm, làng gốm Thanh Hà… Cùng với đó là nhiều mô hình du lịch sinh thái, cộng đồng dân tộc miền núi được du khách biết đến, như: Làng dệt thổ cẩm Zara, làng BờHoong, làng Talang, làng cổ Lộc Yên…Du lịch xanh được ngành du lịch và cộng đồng doanh nghiệp đặt vấn đề và theo đuổi từ rất sớm. Và sau 2 năm chịu tác động của đại dịch Covid-19, du lịch xanh được xác định là hướng đi chủ đạo của tỉnh để thực hiện chiến lược phát triển bền vững, khi mà ngày càng có nhiều du khách quan tâm. Đây cũng là nhận định của đa số doanh nghiệp du lịch tại toạ đàm.

Theo thống kê, 5 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 1.554.000 lượt khách, tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: khách quốc tế ước đạt 56.500 lượt, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021; khách nội địa ước đạt 1.497.500 lượt, tăng gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Sự trở lại của du lịch là cơ hội để xu hướng du lịch xanh phát triển theo đúng định hướng.

Hiền Viên – Trung Hiếu