Tìm thấy thi thể người đàn ông nhảy cầu Cửa Đại

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, khuya ngày 01.7 thi thể ông H. đã được tìm thấy cách nơi nhảy cầu Cửa Đại khoảng 1 km. Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trưa ngày 30.6, ông Trương H (41 tuổi), trú phường Sơn Phong, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam nhảy cầu Cửa Đại (Hội An) tự tử. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã điều động 2 ca nô, cùng 10 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương tích cực tìm kiếm. Đến 23 giờ khuya ngày 01.7, thi thể ông H đã được tìm thấy tại vị trí trước bến An Lương, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên khoảng 100 mét, cách vị trí cầu Cửa Đại khoảng 1 km.

Tính riêng trong tháng 6, tại cầu Cửa Đại đã có 6 vụ/ 6 người nhảy cầu, trong đó có 4 người chết, 2 trường hợp được cứu sống.

Hồng Anh