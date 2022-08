Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sáng nay 21.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trên cả nước về “Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững”. Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Giám đốc Sở Y tế Mai Văn Mười, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành ở tỉnh và các bệnh viện tuyến tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, Quyền Bộ Trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT tăng từ 82% năm 2016 lên 91% năm 2021. Đạt tỷ lệ 10 bác sỹ/ vạn dân và đạt 30,5 giường bệnh/ vạn dân. Về tình hình dịch Covid 19 và các bệnh truyền nhiễm khác như: sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi…đang được kiểm soát. Công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm tiếp tục được quan tâm, xác định là một trong những vấn đề ưu tiên để nâng cao sức khỏe thời gian tới.

Các điểm cầu dự Hội nghị trực tuyến

6 tháng đầu năm nay, số lượt khám bệnh ngoại trú bảo hiểm y tế đạt trên 52 triệu (tương đương 66% so với cùng kỳ năm 2019); số lượt điều trị nội trú bảo hiểm y tế đạt trên 5,5 triệu (tương đương 70% so với cùng kỳ năm 2019); số ngày điều trị nội trú tương đương gần 70% so với cùng kỳ năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam

Hiện, Bộ Y tế đang thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ các tuyến như: mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh; liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, đổi mới căn bản phương thức đánh giá chất lượng bệnh viện theo bộ tiêu chí phù hợp với xu hướng quốc tế và chỉ số hài lòng của người bệnh. Triển khai tư vấn, khám chữa bệnh trực tuyến, từ xa, kết nối gần 30 bệnh viện tuyến trên với 1.500 cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc, kể cả vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Hệ thống y tế tư nhân phát triển cả về số lượng và quy mô, nhiều cơ sở hạ tầng khang trang cùng các trang thiết bị y tế hiện đại và chất lượng dịch vụ tương đối cao.

Trong bối cảnh hiện nay, ngành Y tế đang phải đối mặt với tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế khu vực công lập. Bộ Y tế từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở nhiều lĩnh vực như khám bệnh, chữa bệnh; bảo hiểm y tế; dược, trang thiết bị y tế; tài chính y tế; dân số và phát triển; các chính sách phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid 19.

Ly Lan – Phúc Lâm