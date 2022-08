Thị trường lao động Việt Nam đang phục hồi tương đối nhanh sau đại dịch Covid-19

Sáng ngày 20.8, Bộ LĐTB&XH tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”. Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Tại điểm cầu Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đại diện các sở, ngành liên quan tham dự.

Theo báo cáo tại hội nghị, nửa đầu năm 2022 đã ghi nhận những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ của thị trường lao động. Các chỉ số thống kê đều thể hiện xu thế tích cực. Lực lượng lao động 6 tháng đầu năm 2022 là 51,4 triệu người, tăng 400 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Lao động có việc làm 6 tháng đầu năm 2022 là trên 50 triệu người, tăng trên 410 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Hội nghị cũng đánh giá, nêu lên những hạn chế của thị trường lao động hiện nay như: chất lượng và cơ cấu nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động. Trình độ và kỹ năng của lực lượng lao động mặc dù được cải thiện song vẫn còn thấp so với yêu cầu của thị trường lao động và so với các nước trên thế giới.

Bên cạnh đó, trình độ tay nghề, kỹ năng của lực lượng lao động Việt Nam còn hạn chế, đặc biệt thiếu kỹ năng mềm… Những hạn chế này đã cản trở sự đóng góp của nguồn nhân lực cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Những hạn chế trên đã được các bộ, ngành, doanh nghiệp và các địa phương tập trung phân tích, làm rõ nhằm duy trì được lực lượng lao động đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng, có trình độ, kiến thức. Yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải đào tạo và đào tạo lại ngay tại doanh nghiệp và nơi làm việc, nâng cao kỹ năng tay nghề cho lao động, hỗ trợ người lao động thích ứng với công nghiệp 4.0, chuyển đổi số.

Tại Hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng kiến nghị những giải pháp để phát triển thị trường lao động, phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cần hết sức chú trọng chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Bởi lẽ, con người luôn phải là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển.

Hội nghị cũng là dịp để các địa phương, doanh nghiệp, chuyên gia trong nước và quốc tế “hiến kế” phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập.

Dương Oanh – Trần Chiến