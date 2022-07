Thành phố Hội An gặp mặt người có công, gia đình chính sách tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7 (1947-2022), sáng 25/4, UBND thành phố Hội An tổ chức gặp mặt 120 đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân dự buổi gặp mặt. Đây là hoạt động ý nghĩa tri ân, tôn vinh và biểu dương những tấm gương tiêu biểu của các thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ trong phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, phương diện của cuộc sống.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Hội An có hơn 2.500 liệt sĩ hy sinh, 553 mẹ Việt Nam anh hùng cùng hàng ngàn thương binh, bệnh binh. Trong 5 năm qua, thành phố Hội An thực hiện nhiều chính sách, chăm lo chăm lo cho đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách. Đến nay, Hội An đã hỗ trợ kinh phí 19 tỉ 380 triệu đồng xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công cách mạng trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 60 nhà được xây dựng mới và 546 nhà được hỗ trợ sửa chữa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tặng quà các đại biểu người có công, thân nhân liệt sĩ.

Bên cạnh đó, cộng đồng thể hiện trách nhiệm đối với với đồng chí, đồng đội và người thân của mình, nhiều ngôi nhà tình nghĩa đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp kinh phí xây dựng nhà mới, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế, tặng học bổng cho học sinh, tặng quà gia đình chính sách, người có công…. Đây là nguồn động viên to lớn để thương bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế.Đặc biệt, không ít gia đình chính sách, các thương binh, bệnh binh là tấm gương mẫu nòng cốt trong các cuộc vận động phong trào quần chúng ở cơ sở, giáo dục con cháu trưởng thành, tiếp bước cha ông. Nhiều tấm gương thương binh là nông dân sản xuất giỏi, gương mẫu nhiệt tình đang từng ngày góp sức mình vì sự nghiệp xây dựng quê hương, thực sự có tác động giáo dục tốt với tuổi trẻ về khát vọng và ý chí vươn lên.

Tấn Châu