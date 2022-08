Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an.

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ 2/9

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Cục CSGT và công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT. Tập trung tuần tra khép kín, tăng cường sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT; đặc biệt các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ,Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hỗ trợ hướng dẫn đi lại trong dịp nghỉ Lễ, kiên trì vận động nhân dân thực hiện: “Đã uống rượu, bia-không lái xe”.

Nguồn: TTXVN