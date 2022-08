Tam Kỳ đối thoại giải quyết các vấn đề trên lĩnh vực đất đai, môi trường

Sáng nay 26.8, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Nam chủ trì buổi đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với nhân dân trên địa bàn về công tác quy hoạch, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh buổi đối thoại

Trên lĩnh vực quản lý đất đai, nhiều ý kiến nhân dân trên địa phường An Mỹ đề nghị xem xét việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ dân tại tổ đoàn kết số 16 thuộc dự án Khu dân cư An Mỹ Đông (giai đoạn 2); Khu dân cư Nam Tam Thanh đã được triển khai từ năm 2004, tuy nhiên vẫn còn gần 20 trường hợp trong vùng dự án chưa được giải quyết triệt để, nhà ở người dân trong khu vực bị ảnh hưởng đã xuống cấp nghiêm trọng; Một phần dự án Khu dân cư phía Tây đường An Hà – Quảng thực hiện từ năm 2007 đến nay nhưng vẫn còn đang dỡ dang; công tác giải tỏa đền bù quy hoạch treo quá lâu khiến người dân không thực hiện được việc xin cấp giấy CNQSDĐ, không được xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở, đề nghị cơ quan các cấp cần xem xét sớm triển khai hoặc hủy bỏ dự án; đề nghị thành phố, các ngành chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân được chuyển mục đích sử dụng đất.

Nhân dân phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại

Trên lĩnh vực môi trường, nhiều ý kiến quan ngại về tình hình ô nhiễm tại Khu công nghiệp Tam Thăng, đề nghị thành phố định kỳ hằng tháng, quý, công bố kết quả quan trắc môi trường tại khu công nghiệp cho nhân dân biết; hiện nay, các loại hình kinh doanh về cơ khí, vật liệu xây dựng nằm xen kẽ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân xung quanh. Đề nghị UBND thành phố định hướng, di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm trong khu dân cư vào các cụm, khu công nghiệp, nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường…

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng giải đáp để xuất, kiến nghị của nhân dân

Ngay tại buổi đối thoại, nhiều đề xuất, kiến nghị của nhân dân được Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng và lãnh đạo các ngành chuyên môn giải đáp, tư vấn và chỉ đạo giải quyết. Các vấn đề khác sẽ được tổng hợp và có văn bản trả lời cho người dân trong thời gian sớm nhất.

