Thực hiện chủ trương phân cấp công tác về việc Công an cấp huyện, cấp xã đăng ký xe ô tô, mô tô, cho nhân dân, ngày 21/5, các đơn vị Công an cấp xã, huyện trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện đăng ký phương tiện xe mô tô, xe máy và ô tô theo quy định của Bộ Công an đã đồng loạt triển khai nhiệm vụ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký phương tiện cho người dân.