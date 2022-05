Quảng Nam giải trình giảm hơn 2.850ha rừng tự nhiên

Tổng cục Lâm nghiệp vừa có văn bản gửi đề nghị giải trình về kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2021. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định phê duyệt, công bố hiện trạng rừng tự nhiên năm 2021 giảm hơn 2.850ha so với năm 2020, tỉ lệ giảm là 0,6%.

Nhiều nguyên nhân khác nhau đã làm diện tích rừng tự nhiên ở Quảng Nam giảm.

Theo giải trình của Sở NN&PTNT, cuối năm 2020, do mưa bão kéo dài, đặc biệt là trong tháng 10/2020 gây sạt lở nên nhiều diện tích rừng tự nhiên bị giảm, vì tình hình thời tiết mưa bão phức tạp nên đến năm 2021 các địa phương mới tiếp cận hiện trường để tổ chức đo đếm, cập nhật vào hệ thống theo dõi diễn biến rừng năm 2021 với diện tích rừng tự nhiên bị giảm hơn 1.992ha. Cụ thể: Phước Sơn 1.636ha, Nam Trà My 127,65ha, Bắc Trà My 109,13ha, Tây Giang 108,5ha và Nam Giang (10,78 ha).

Một nguyên nhân khác, theo ngành nông nghiệp năm 2021 tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ cháy rừng gây thiệt hại 143,24ha rừng tự nhiên, chủ yếu ở các huyện Nam Giang, Nông Sơn, Bắc Trà My, Đông Giang, Phước Sơn, Núi Thành, Hiệp Đức… Thêm vào đó, diện tích phá rừng trái pháp luật đã lập hồ sơ, xử lý theo quy định hơn 17,8ha.

Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Quảng Nam chỉ đạo, rà soát, xác định cụ thể vị trí, diện tích, trạng thái rừng tự nhiên bị giảm. Đồng thời, xác định nguyên nhân, thời điểm giảm diện tích rừng chi tiết đến từng lô rừng và bản đồ dạng số các lô rừng tự nhiên bị giảm.

Tấn Châu – Trần Chiến