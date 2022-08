Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có 8 trung tâm điều hành thông minh (IOC) được đưa vào vận hành để phục vụ công tác quản lý điều hành của chính quyền, tăng cường sự tương tác giữa chính quyền với nhân dân qua nền tảng công nghệ số.

Quảng Nam có 8 trung tâm điều hành thông minh IOC.

Đó là trung tâm IOC của tỉnh và 7 trung tâm IOC của các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Nông Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Đông Giang. Các địa phương đang phối hợp với doanh nghiệp viễn thông triển khai vận hành thử nghiệm trung tâm điều hành IOC gồm Núi Thành, Phước Sơn, Hội An, Quế Sơn, Phú Ninh, Tiên Phước, Điện Bàn, Đại Lộc, Tam Kỳ. Các trung tâm này sau khi tích hợp dữ liệu các hợp phần và đồng bộ hạ tầng công nghệ sẽ sớm đưa vào vận hành chính thức.

Các trung tâm IOC đều tích hợp dữ liệu nhiều hợp phần.

Hầu hết các trung tâm IOC đều thực hiện 6 hợp phần gồm hệ thống camera giám sát an ninh và giao thông; giám sát giải quyết quyết thủ tục hành chính công trực tuyến; giám sát thông tin trên môi trường mạng; giám sát điều hành xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua ứng dụng thông minh Smart; giám sát điều hành ngành y tế thông qua việc kết nối dữ liệu hồ sơ sức khỏe người dân với dữ liệu khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, dữ liệu tiêm chủng mở rộng cho bà mẹ và trẻ em; giám sát điều hành ngành giáo dục.

Dương Oanh- Minh Quân