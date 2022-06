Đẩy mạnh công tác triển khai tiêm vắcxin Covid 19 và kiểm soát dịch sốt xuất huyết

Sáng nay 16. 6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp tại điểm cầu Quảng Nam.

Toàn tỉnh Quảng Nam có hơn 1,1 triệu người trên 18 tuổi có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19. Đến nay, vắc xin được phân bổ hơn 3,3 triệu liều, trong đó đã tiêm là 3,2 triệu mũi, đạt tỷ lệ 91,6 % so với vắc xin đã nhận. Số người được tiêm ít nhất 1 mũi là hơn 1,1 triệu người tiêm, đạt tỷ lệ 100%; Số người đã tiêm đủ liều cơ bản là hơn 1 triệu người, đạt tỷ lệ: 98,3%; Số người đã tiêm mũi 3 hơn 857 ngàn người, đạt tỷ lệ: 78,3%. Đáng lưu ý có 5 huyện có tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 1 thấp đó là: Nam Trà My, Bắc Trà My, Đại Lộc, Núi Thành và Điện Bàn. Đối với trẻ trong độ tuổi từ 12 – 17 được tiêm ít nhất 1 mũi gần 133 ngàn mũi, đạt tỷ lệ 99,3%; trẻ tiêm đủ liều cơ bản hơn 130 ngàn mũi, đạt tỷ lệ 97,7%. Đối trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi chỉ đạt tỷ lệ 20,1%. Tuy nhiên 5 địa phương có tỷ lệ tiêm thấp là: Tam Kỳ; Phú Ninh; Duy Xuyên; Tiên Phước; Quế Sơn. Hiện nay, trên địa bàn Quảng Nam số mũi tiêm trong tháng rất thấp, còn tồn hơn 66 ngàn liều vắc xin.

Về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết,so với cùng kì năm 2021, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh tăng gần gấp 5 lần; tăng gần 1,5 lần so với trung bình số ca mắc trong 5 năm gần đây. Theo dự báo của ngành y tế, tình hình sốt xuất huyết sẽ diễn biến phức tạp trong năm nay, nhất là sau 2 năm chúng ta dồn toàn lực cho COVID-19 và đang bước vào giai đoạn bình thường mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịchUBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cáo và tuyên dương các địa phương có tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đạt cao; đồng thời yêu cầu các địa phương có tỷ lệ tiêm phòng thấp tăng cường triển khai tiêm vắc xin trong thời gian tới. Cùng với đó, ngành y tế cần tiếp tục thần tốc tiêm vắc xin mũi 3, chuẩn bị điều kiện tiêm cho trẻ từ 5-12 tuổi; thường xuyên đôn đốc kiểm tra công tác tiêm ở tuyến cơ sở, quyết liệt phòng chốt dịch sốt xuất huyết, tránh tình trạng dịch chồng dịch; Giao Sở Giáo dục – Đào tạo rà soát tổ chức tốt việc tiêm vắcxin cho trẻ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin –Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết một cách hiệu quả nhất.

