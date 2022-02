Chiều 16/2, tại xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đi kiểm tra tình hình triển khai Nghị quyết số 32 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kiểm tra tình hình xây dựng phòng trú bão tại xã Tam Phú.

Đối tượng được hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là hộ nghèo; hộ chưa có nhà ở kiên cố hoặc có nhà ở kiên cố nhưng chưa có chỗ tránh trú bão, lũ; hộ do phụ nữ đang làm chủ hộ; hộ dân tộc thiểu số; chủ hộ là người khuyết tật hoặc già cả, neo đơn. Các hộ gia đình được hỗ trợ đang cư trú tại vùng thường xuyên xảy ra bão lụt thuộc khu vực nông thôn. Về mức hỗ trợ, Nghị quyết quy định ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi chòi hoặc phòng, ngoài ra, địa phương có thể kết hợp từ các nguồn xã hội hoá và từ các nguồn hợp pháp khác. Trong giai đoạn 2021-2025, quy mô thực hiện khoảng 10.000 hộ với tổng kinh phí thực hiện 100 tỷ đồng.

Tại xã Tam Phú, hiện đã có 17 hộ đăng ký xây dựng chòi/phòng trú bão, đa số là hộ nghèo đơn thân, già yếu, không nơi nương tựa. Chính quyền địa phương đã cùng các hội đoàn thể vận động con cháu, họ tộc cùng chung tay xây dựng phòng trú bão cho hộ nghèo. Đến nay đã hoàn thành các phòng trú bão cho 4 hộ với tổng kinh phí 80 triệu đồng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị chính quyền địa phương khi triển khai xây dựng phòng trú bão, bên cạnh việc đảm bảo chất lượng, khả năng chống chịu trước thiên tai, thì cũng cần phát huy được tính lưỡng dụng, giúp người dân thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Đồng chí Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, chủ trương hỗ trợ xây dựng phòng trú bão là một trong những nỗ lực của Quảng Nam trong công tác chăm lo cho người nghèo, giúp hàng chục ngàn người dân được an tâm, an toàn hơn trong mùa mưa bão. Thực tế, trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, việc xây dựng các công trình phòng chống thiên tai ngay tại gia đình không chỉ giúp người dân có chỗ trú tránh an toàn trong mùa mưa bão mà còn đáp ứng được yêu cầu phòng, chống dịch./.

Xuân Thịnh – Minh Quân