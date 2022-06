Núi Thành di thực sâm Ngọc Linh về Núi Chúa

UBND huyện Núi Thành cho biết huyện vừa thông qua phương án thử nghiệm di thực sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng tại xã khu vực Núi Chúa, xã miền núi Tam Trà và bắt đầu thực hiện từ tháng 6.2022.

Mục tiêu của phương án là theo dõi, đánh giá được khả năng thích nghi, sinh trưởng của cây sâm Ngọc Linh đối với điều kiện tự nhiên của khu vực Núi Chúa để có kế hoạch triển khai mô hình trồng sâm với quy mô lớn. Đánh giá được dược tính của cây sâm Ngọc Linh di thực trồng tại khu vực Núi Chúa so với cây sâm trồng tại Nam Trà My. Cây sâm Ngọc Linh trồng ở Núi Chúa đạt tỷ lệ sống tối thiểu 30% sau 1 năm trồng; có sinh trưởng, tăng về sinh khối trong 2 năm tiếp theo. Sâm Ngọc Linh được trồng tại khu vực rừng đã khảo sát và lựa chọn tại khu vực Núi Chúa thuộc khoảnh 3, 4, 5 tiểu khu 612, có độ cao từ 1.200 – 1.300m so với mực nước biển. Thời gian thực hiện trong 30 tháng, từ tháng 6.2022 đến tháng 8.2024.

Việc triển khai phương án được thực hiện theo hình thức cơ quan nhà nước (Phòng NN&PTNT) trực tiếp thực hiện với sự tham gia hỗ trợ. Dự toán tổng kinh phí thực hiện phương án thử nghiệm di thực gần 1,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 300 triệu đồng (hỗ trợ trực tiếp bằng 1.000 cây giống), còn lại là ngân sách huyện đầu tư.

Minh Quân