Liên đoàn Lao động thành phố Hội An: kết nạp 131 đoàn viên Nghiệp đoàn ghe bơi

Liên đoàn Lao động thành phố Hội An vừa tổ chức lễ nạp cho 131 đoàn viên Nghiệp đoàn ghe bơi, nâng tổng số thành viên hiện nay lên 271 người với 5 tổ tự quản.

Để tổ chức hoạt động, quản lí Nghiệp đoàn Ghe bơi đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới, đồng thời góp phần tạo sản phẩm du lịch độc đáo trong thời gian tới, trước đó, UBND thành phố Hội An đã ban hành phương án Quản lý phương tiện ghe bơi du lịch trên sông Hoài.

Theo quy định của TP Hội An, các chủ phương tiện ghe bơi phải làm thủ tục đăng ký phương tiện, đồng thời đảm bảo các điều kiện hoạt động của phương tiện và người lái, như chỉ chở trên ghe tối đa 5 khách, mặc áo phao (cho cả khách và người lái), chỉ được trang trí 1 đến 2 đèn truyền thống, thống nhất mức giá dịch vụ, niêm yết giá,…

Cùng với việc phổ biến, quán triệt các quy định của TP để các chủ phương tiện chấp hành, dịp này, Liên đoàn Lao động đã phối hợp với Công an thành phố Hội An triển khai các quy định về Luật An toàn giao thông đường thủy nội địa cho đoàn viên Nghiệp đoàn ghe bơi.

Quốc Hải – Minh Vũ – Hồng Nguyễn