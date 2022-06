Khởi động Festival biển năm 2022 với chủ đề “Hội An – Cảm xúc mùa hè”

Chào đón những ngày hè rực rỡ đang đến gần, thành phố Hội An mang đến cho người dân và du khách không gian sôi động, đầy màu sắc của các hoạt động nằm trong Festival biển năm 2022 với chủ đề “Hội An – Cảm xúc mùa hè” diễn ra từ ngày 10/6 đến 31/7/2022 tại các bãi biển trên địa bàn TP. Hội An.

Chiều 10/6, Lễ hội “Âm nhạc và ẩm thực biển An Bàng” đã được khai mạc, khởi động cho chuỗi các hoạt động du lịch biển hấp dẫn, hứa hẹn sẽ tạo nên những dấu ấn đặc sắc về du lịch biển nói riêng và du lịch xanh, du lịch sinh thái thu hút du khách. Chương trình là tổng hòa những giai điệu tràn đầy sức sống, diễn ra trong hai ngày 10 và 11/6. Trong không gian của biển và cát, khu ẩm thực bày bán các món ăn đặc sản biển, cùng chương trình giao lưu âm nhạc và các hoạt động thể thao,… Tất cả đều diễn ra trên bãi biển An Bàng, mang lại những cảm giác thú vị khó quên cho người dân và du khách.

Một số hình ảnh tại lễ hội “Âm nhạc và ẩm thực biển An Bàng”

Trong khuôn khổ sự kiện, chương trình khai mạc Festival biển “Hội An – Cảm xúc mùa hè” sẽ diễn ra vào ngày 18/6 với chương trình nghệ thuật sôi nổi, trẻ trung, mang âm hưởng biển của Hội An dành tặng du khách muôn nơi và các hoạt động thể thao, giải trí trên bãi biển đa dạng … được kỳ vọng sẽ là những hoạt động đáng nhớ vào những buổi chiều cuối tuần của du khách tại bãi biển An Bàng. Cũng trên bãi biển Hội An, những cánh diều rực rỡ sắc màu với đủ các hình dáng, kích thước sẽ tung bay trên bầu trời biển An Bàng và Tân Thành từ 24 – 30/ 6 trong Ngày hội thả diều.

Tiếp đó, Carnaval “Vũ điệu cảm xúc” sẽ là chương trình mới lạ, đầy màu sắc, hứa hẹn đem lại cảm giác mãn nhãn và ấn tượng khó phai trong lòng khán giả. Carnaval sẽ diễn ra các hoạt động: hóa trang, trình diễn trang phục miền biển Việt Nam và một số nước trên thế giới; cùng những màn giao lưu, cùng nhau nhảy múa trong điệu nhạc của niềm vui và tình cảm bạn bè, mang người dân và du khách càng xích lại gần nhau hơn.

Trong khoảng thời gian diễn ra Festival biển năm 2022, tại đảo Cù Lao Chàm còn có chuỗi các hoạt động mang chủ đề “Cù Lao Chàm – Đảo xanh huyền thoại” với nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo. Ngoài ra, nhiều hoạt động khác cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện như: Chợ phiên làng chài Tân Thành vào thứ 7 và chủ nhật hằng tuần từ 4/6 – 31/7 tại đường Nguyễn Phan Vinh; các trò chơi mạo hiểm như moto nước, dù lượn, kéo phao chuối… tại bãi biển An Bàng; hoạt động trải nghiệm Yoga tại bãi biển Cửa Đại; ngày hội vẽ tranh “Sắc màu biển đảo”; triển lãm ảnh “Người Hội An với biển đảo quê hương” tại Bãi biển An Bàng…

Thông qua Festival, Hội An kỳ vọng sẽ tạo nên những dấu ấn đặc sắc về du lịch biển nói riêng và du lịch xanh, du lịch sinh thái, gần gũi với thiên nhiên nói chung tại Hội An. Qua đó, góp phần quảng bá sự phong phú, đa dạng tài nguyên du lịch ở Hội An, thu hút du khách đến khám phá, nghỉ dưỡng.

Hiền Viên – Trung Hiếu