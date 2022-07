Khai mạc Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam” tại Quảng Nam

Tối ngày 8.7, tại phố cổ Hội An, Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam”. Triển lãm diễn ra từ 8.7 đến 13.7 tại Vườn tượng An Hội, TP. Hội An, là một trong những hoạt động điểm nhấn chào mừng Năm du lịch quốc gia Quảng Nam. Đến dự khai mạc có Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông, PCT UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn.