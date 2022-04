Tiếp nối các hoạt động Năm Du lịch Quốc gia 2022 – Quảng Nam – điểm đến du lịch xanh, sáng nay (22/4), tại TP. Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam và UBND TP.Hội An phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam khai mạc “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” – Hội An năm 2022. Lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, Tổng cục du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

Lễ khai mạc “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam”

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình khai mạc “Những ngày văn hoá Hàn Quốc tại Quảng Nam”

Năm 2022 là cột mốc ghi dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao bền chặt, hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc (1992-2022). Và Quảng Nam là tỉnh có mối quan hệ giao lưu bền chặt với các địa phương, đơn vị của Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực. Thành phố Hội An, Quảng Nam cũng là điểm đến yêu thích luôn được du khách Hàn Quốc lựa chọn khi đến du lịch tại Việt Nam. Sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam”, Hội An 2022 diễn ra vào ngày 22 và 23/4 tại Vườn tượng An Hội với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, tiếp tục dòng chảy của những sắc màu mới lạ, độc đáo cho mùa lễ hội năm nay tại Hội An.

Những tinh hoa văn hóa được chắt lọc qua thời gian đã trở thành bản sắc, đặc trưng của hai dân tộc Việt – Hàn sẽ được thể hiện rõ nét trong những sự kiện, hoạt động của những ngày giao lưu văn hóa. Không gian ẩm thực; Trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam- Hàn Quốc; Chương trình biểu diễn Taekwondo và nhảy Kpop…lung linh hương sắc của hai nền văn hóa được hòa quyện, thăng hoa trên vùng đất thương cảng “Trên bến dưới thuyền” một thời. “Những ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam”, Hội An 2022 cũng là dịp để giới thiệu Văn hóa Hàn Quốc đến với người dân Việt Nam, cũng như quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của Hội An, Quảng Nam, Việt Nam ra nước ngoài. Với việc được tổ chức thường xuyên trong những năm qua, sự kiện sẽ góp phần tô điểm thêm cho bức tranh đầy màu sắc tuyệt đẹp về mối quan hệ hữu nghị, khăng khít giữa hai quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc trong hiện tại và tương lai. Đó chính là sự hội ngộ và lan tỏa sắc màu văn hóa Việt – Hàn.

Hiền Viên