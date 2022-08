Khai mạc Lễ hội Văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My – năm 2022

Tối nay 22.8, huyện Bắc Trà My tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa các dân tộc – năm 2022. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Thái Hoàng Vũ phát biểu khai mạc lễ hội

Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Thái Hoàng Vũ nhấn mạnh: Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022, đồng thời nhằm giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc đến đông đảo du khách gần xa, từ ngày 22 đến hết ngày 23/8/2022, huyện Bắc Trà My tổ chức “Lễ hội Văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My – năm 2022” với chủ đề “Âm vang đại ngàn”.

Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân và du khách tham dự lễ hội

Đến với lễ hội, du khách sẽ có dịp tìm hiểu nghi lễ rước cây nêu, hòa mình vào đoàn diễu hành đường phố và chìm đắm trong điệu trống chiêng sôi động, đặc sắc của đồng bào các dân tộc Cadong, Cor, Xơ đăng, Mơ nông…

Hàng trăm diễn viên, nghệ nhân rước vật thiêng và biểu diễn cồng chiêng trên đường phố

Đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận: Bắc Trà My là huyện miền núi có bề dày văn hóa, được bồi đắp qua nhiều thế kỷ. Từ khi khai sinh, lập làng, các thế hệ người dân Bắc Trà My không ngừng xây dựng và để lại những truyền thống văn hóa quý báu cho đời sau.

Với số dân số khoảng 47.000 ngàn người, tất cả các các dân tộc anh em tại Bắc Trà My đã đào luyện cho mình những phẩm chất tốt đẹp, sức sáng tạo dồi dào, sức chịu đựng bền bỉ, mãnh liệt trước các thử thách hà khắc của thiên nhiên để cùng nhau xây dựng cuộc sống tươi đẹp.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là các chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Âm vang đại ngàn” do đội Nghệ thuật quần chúng huyện Bắc Trà My và các nghệ nhân trình diễn.

Xuân Hiếu – Quốc Thành