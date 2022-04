Sáng nay (25.4), Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì điểm cầu trực tuyến tại UBND tỉnh, hội nghị cũng được kết nối với các điểm cầu tại 18 huyện, thị xã, thành phố.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo quốc gia về PCTT, năm 2021, thiên tai tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, nhiều khu vực trong nước chưa phụ hồi sau đợt mưa lũ lịch sử vào năm 2020. Trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid, thiếu thốn về nguồn lực, song công tác PCTT đã được tập trung bằng sự chủ động của các địa phương, cộng đồng, giảm thiểu đáng kể thiệt hại do thiên tai. Cả nước có 108 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế trên 5.200 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm 2020. Bên cạnh những thành quả, công tác PCTT&TKCN vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập. Cụ thể, vẫn còn nhiều thiệt hại đáng tiếc về người do chủ quan, bất cẩn; thực hiện “4 tại chỗ” trong ứng phó thiên tai một số nơi còn mang tính hình thức, chưa phát huy tốt hiệu quả; khả năng chống chịu cơ sở hạ tầng thấp, công tác vận hành điều tiết lũ hồ chứa còn bất cập…

Theo nhận định của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia: năm 2022, có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật; khả năng xảy ra mưa cực đoan rất cao…Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các địa phương yêu chủ động phương án ứng phó trên tinh thần 4 tại chỗ. Hội nghị cũng đã tập trung phân tích, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp để nâng cao hiệu quả PCTT trong năm 2022. Tại hội nghị, Quảng Nam tham gia tham luận về bài học kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở an toàn ở vùng thiên tai.

Trung Hiếu