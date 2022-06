Chiều nay 30.6, Tổng cục Thuế hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm của cá nước ước đạt 775.262 tỷ đồng, bằng 66% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt trên 34.110 tỷ đồng; thu nội địa ước đạt 741.145 tỷ đồng. Số thu theo 3 khu vực: thu từ khu vực DNNN ước đạt 56,8%; khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN ước đạt 56,6%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 67,6%. Hầu hết các khoản thu đều đạt và vượt; 60/63 địa phương thu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh qua hình thức điện tử nhằm đáp ứng xu hướng chuyển đổi số của Chính phủ và nhu cầu tiếp cận thông tin theo phương thức điện tử của người nộp thuế; việc tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế mới, hóa đơn điện tử… được triển khai đồng bộ.

Các giải pháp về thuế, tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được toàn ngành thuế tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế.

Để thực hiện đạt và vượt nhiệm vụ thu NSNN năm 2022, trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, Tổng cục Thuế đã xây dựng 19 nhóm giải pháp triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế trong năm.

Tại Quảng Nam, Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng năm 2022 là 19.919 tỷ đồng, đạt 84% dự toán và tăng 53% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 14.838 tỷ đồng, đạt 78% dự toán năm và tăng 42% so với cùng kỳ, dự kiến từ nay đến cuối năm thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Quảng Nam cũng đã hoàn thành việc triển khai thực hiện hoá đơn điện tử và là một trong 10 đơn vị được Tổng cục Thuế khen thưởng hoàn thành xuất sắc việc triển khai hoá đơn điện tử giai đoạn 2, đợt 3.

Trung Hiếu- Trần Chiến