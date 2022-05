Hội An phát động tuần lễ “Tết kiệm vì người nghèo”

Trong khuôn khổ Tuần lễ “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”, sáng nay (16/5), Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hội An phát động trong cán bộ, đảng viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân gửi tiết kiệm gần 3,2 tỷ đồng.

Ngân hàng CSXH thành phố Hội An phát động tuần lễ “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

Tính đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách thành phố Hội An uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội gần 21 tỷ đồng, dẫn đầu trong các đơn vị trong toàn tỉnh. Từ nguồn vốn này, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hội An đã giải quyết nhu cầu có được nguồn vốn để tạo việc làm, mở mang ngành nghề, phục hồi kinh tế sau đại dich Covid 19. Với phương châm: “mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân – một cử chỉ đẹp – một hành động ý nghĩa” cùng chung tay vì người nghèo. Trong kỳ hạn 3 tháng, thành phố hội An nỗ lực huy động ít nhất 10 tỷ đồng, huy động thêm nguồn lực cùng với Đảng, Nhà nước để lan tỏa trách nhiệm đối với người nghèo trên địa bàn thành phố nói riêng và tỉnh Quang Nam nói chung.

Tấn Châu