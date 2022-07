Hội An – một trong 10 thành phố hàng đầu châu Á

Tại cuộc khảo sát cho các danh sách trong Giải thưởng Tốt nhất Thế giới năm nay được triển khai từ ngày 25/10/2021 đến ngày 28/02/2022, TP Hội An, Việt Nam vừa vinh dự được tạp chí danh tiếng Travel and Leisure xướng danh là một trong 10 thành phố hàng đầu Châu Á.

Xếp ở vị trí thứ 10, phố cổ Hội An của Việt Nam lại một lần nữa có mặt trong danh sách này. Trước đó, Hội An cũng được Travel and Leisure nhiều lần vinh danh như thành phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2019, thành phố hàng đầu Châu Á năm 2020, top 10 thành phố Châu Á năm 2018 và năm 2021 hay 50 địa điểm tuyệt nhất để đi du lịch năm 2019… Đứng đầu danh sách được bình chọn là Ubud, Indonesia; Chiang Mai, Thái Lan; và Jaipur, Ấn Độ.

Giải thưởng thường niên này nhằm vinh danh các điểm đến và dịch vụ du lịch hàng đầu thế giới dựa trên tiêu chí về địa điểm tham quan, văn hóa, ẩm thực, sự thân thiện mến khách, các dịch vụ mua sắm cũng như những giá trị tổng thể.

Tấn Châu