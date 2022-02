Hội An lọt top 10 thành phố hiếu khách nhất thế giới 2022

Theo Traveller Review Awards 2022 của Booking.com, Hội An nằm trong top 10 Thành phố hiếu khách nhất thế giới năm 2022.

Cùng với Hội An còn có các gương mặt khác như Matera ở Ý và Bled ở Slovenia.Trong địa điểm hiếu khách nhất thế giới năm 2022, Hội An chiếm được cảm tình của du khách trên toàn thế giới với khu phố cổ trứ danh đầy quyến rũ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, nhịp sống bình dị chân thực, những bãi biển thơ mộng, cùng sự hòa quyện tinh hoa của Pháp và Trung Hoa góp phần tạo nên nền ẩm thực đa dạng của địa phương. Tất cả những điểm thu hút này đã giúp Hội An góp mặt trong danh sách những thành phố hiếu khách nhất thế giới năm 2022.

V.T