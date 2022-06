Festival biển Hội An dự kiến khai mạc ngày 18.6

Festival biển “Hội An – Cảm xúc mùa hè” dự kiến khai mạc ngày 18.6 tại bãi biển An Bàng với chương trình nghệ thuật khai mạc, các hoạt động thể thao, giải trí trên bãi biển… “Festival biển lần này hướng đến Năm du lịch quốc gia 2022 – Quảng Nam với chủ đề “Điểm đến du lịch xanh”; đồng thời tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn cũng như mang đến cú hích cho du lịch Hội An.

Bên cạnh “Lễ hội âm nhạc và ẩm thực An Bàng”, festival còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác như ngày hội thả diều, carnival “Vũ điệu cảm xúc”, liên hoan hát hò khoan, diễn xướng dân gian bả trạo, các hoạt động chủ đề “Cù Lao Chàm – Đảo xanh huyền thoại”, triển lãm ảnh “Người Hội An với biển đảo quê hương”, ngày hội vẽ tranh “Sắc màu biển đảo”, chợ phiên Tân Thành, trải nghiệm Yoga, các hoạt động thể thao biển… Các hoạt động sẽ được tổ chức đều khắp ở bãi biển An Bàng, Tân Thành, Cửa Đại và đảo Cù Lao Chàm và diễn ra chủ yếu vào dịp cuối tuần để thuận lợi cho du khách tham gia và trải nghiệm.

Thông qua hoạt động lễ hội, TP Hội An cũng tuyên tuyền, quảng bá chủ đề của Năm du lịch quốc gia 2022 bằng việc tổ chức các hoạt động thiên về du lịch xanh, sử dụng các sản phẩm tái chế, sản phẩm thân thiện với môi trường.

Kim Ngân