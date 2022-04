Dự án cầu Ông Điền đã hoàn thiện    

Dự án nạo vét lòng sông và xây dựng cầu Ông Điền bắt qua sông Cổ Cò đoạn qua địa bàn thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Riêng cầu Ông Điền đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để thông xe kỹ thuật nhân kỷ niệm 47 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30-4 và Ngày quốc tế lao động 1/5.

Theo thiết kế kỹ thuât, cầu Ông Điền có chiều dài 242 mét, rộng 20,5m kết cấu dầm cáp hỗn hợp, bê tông cốt thép dự ứng lực với tổng vốn đầu tư 315 tỷ đồng. Dự án cầu Ông Điền do Công ty Cổ phần Đạt Phương trúng thầu xây dựng, sau hơn 1 năm thi công đến nay đã hoàn thiện các hạng mục quan trọng đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Công trình cầu Ông Điền bắt qua sông Cổ Cò nối giữa xã Cẩm Hà, thành phố Hội An với phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Cầu Ông Điền thuộc Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, đây là dự án trọng điểm có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam nói chung, thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn nói riêng.

Viết Tuyên-Đại Quang