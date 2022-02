Đánh giá kết quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Sáng nay (16/2), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Văn phòng điều phối NTM để nghe báo cáo kết quả thực hiện và một số khó khăn, vướng mắc trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc.

Tính đến cuối năm 2021, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của toàn tỉnh là 16,43 tiêu chí/xã. Có 118 xã đạt chuẩn NTM (tăng 5 xã so với năm 2020), đạt tỷ lệ 60,8%; 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (tăng 4 xã so với năm 2020), 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 204 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, thôn NTM nâng cao (tăng 33 thôn so với năm 2022).

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét sớm có chỉ đạo kiện toàn bộ máy giúp việc ở cấp tỉnh; có chủ trương để các huyện tiếp tục bố trí nhân sự ở các đơn vị sự nghiệp làm việc tại Văn phòng điều phối NTM cấp huyện như trước đây.

Minh Quân