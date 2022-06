Công bố lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022

Sở Du lịch Đà Nẵng vừa công bố chuỗi chương trình Lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 với hàng loạt sự kiện, hoạt động hấp dẫn, hứa hẹn sẽ biến thành phố du lịch biển nổi tiếng này thành tâm điểm sôi động bậc nhất cả nước mùa hè năm nay.

Đà Nẵng tổ chức đại hội âm nhạc, bắn pháo hoa trong lễ hội du lịch hè 2022 (nguồn:Kênh14)

Lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng năm nay sẽ diễn ra từ ngày 11/6-15/8, gồm 3 chủ đề: Tận hưởng Lễ hội và Âm nhạc Đà Nẵng; Tận hưởng biển Đà Nẵng và Tận hưởng Ẩm thực Đà Nẵng. Du khách đến thành phố biển miền Trung sẽ được hòa mình vào các show diễn nghệ thuật tầm cỡ quốc tế, vũ hội hoành tráng, các đêm đại nhạc hội, các chương trình ẩm thực đặc sắc.

Nổi bật là đại nhạc hội Take me to the Sun với quy mô 10 ngàn khách tại Công viên Châu Á và Carnival đường phố vào các tối cuối tuần dọc bờ sông Hàn từ cầu Trần Thị Lý tới Cầu Rồng, lễ hội âm nhạc điện tử EDM, các điểm Âm nhạc bên bờ sông Hàn; các bãi biển sẽ sôi động với các sự kiện như Nữ hoàng Yoga Việt Nam, Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản, Giao lưu văn hóa Việt- Nhật; các điểm check-in bãi biển… Chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần giúp du lịch Đà Nẵng bứt phá mạnh mẽ sau dịch COVID-19.

(Theo TTXVN)