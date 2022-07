Chương trình nghệ thuật “Giữ trọn lời thế”

Hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, tối 24/7, tại Khu di tích lịch sử An ninh khu V, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Cục Chính trị và Công tác Đảng – Bộ Công an phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tại khu vực Miền Trung-Tây Nguyên (VTV8) tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Giữ trọn lời thề”, nhằm tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến máu xương cho Tổ quốc. Tham dự chương trình có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết hơn nửa thế kỷ trước, vào năm 1962, tại Nước Oa, Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam, Ban An Ninh khu V ra đời. Nơi đây cũng từng là địa bàn đóng chân của Khu uỷ và Bộ Tư lệnh QK5 trong 2 cuộc chiến tranh hào hùng và ác liệt của dân tộc. Từ khi thành lập, lực lượng này đã vượt qua muôn ngàn gian khó, đóng góp sức mình vào công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đã có hàng ngàn chiến sĩ an ninh khu V ngã xuống trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Trung tướng Lê Quốc Hùng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ và thân nhân các gia đình liệt sĩ đã có nhiều cống hiến cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại chương trình.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật “Giữ trọn lời thề”.

Chương trình nghệ thuật “Giữ trọn lời thề” được tổ chức hoành tráng với sự tham gia hàng trăm diễn viên, ca sĩ chuyên nghiệp và cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Đây là cầu nối đưa chúng ta trở về với lịch sử hào hùng và bi tráng với mạch cảm xúc trong trẻo qua những câu chuyện cảm động về sự hy sinh, lòng can đảm, ý chí chiến đấu, tình quân dân cá nước… trong những năm tháng khốc liệt và nhiều thử thách với khát vọng hoà bình và phát triển. Chương trình mang lại cho khán giả những cảm xúc lắng đọng và tự hào về một phần lịch sử không thể nào quên của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam với những mốc son chói lọi.

Ban tổ chức trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình thân nhân các anh hùng liệt sĩ.

Tại chương trình, nhiều phần quà cũng đã được ban tổ chức trao tặng cho các gia đình chính sách, gia đình thân nhân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Đại Quang – Quang Phi