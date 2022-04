Chương trình “Ấn tượng Việt Nam trên ruộng đồng miền di sản” đã chính thức khởi động từ sáng ngày 20/4 tại thành phố Hội An. Sự kiện tiếp nối và hưởng ứng các hoạt động Năm Du lịch Quốc gia 2022 – Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh, do Báo Sài Gòn Tiếp Thị phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và The Field tổ chức.