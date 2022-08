Chiều ngày 29.8, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác tổ chức và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu tại Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022.

Hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức, diễn viên… của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã được huy động tham gia 11 nội dung tại Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy, chính quyền các cấp, sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo, có trách nhiệm, sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân trên toàn huyện, sự truyền thông tích cực của huyện nhà và các cơ quan thông tấn báo chí đã góp phần tạo nên thành công lớn cho Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My – năm 2022. Sự kiện đã thu hút hàng ngàn khán giả trong và ngoài huyện đến tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm. Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My – năm 2022 với chủ đề “Âm vang đại ngàn” thật sự đã tạo được âm vang, ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách về mảnh đất Cao sơn ngọc quế Bắc Trà My tươi đẹp, yên bình, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thân thiện, mến khách và đang từng ngày thay da đổi thịt phát triển vươn lên.

Tại hội nghị, UBND huyện Bắc Trà My tuyên dương, khen thưởng 15 tập thể, 25 các nhân có đóng góp tiêu biểu tại Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022.

Tuấn Tú – Thúy Vân