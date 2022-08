40 ngư dân trên tàu bị chìm do va đâm trên biển đã vào bờ an toàn

Vào lúc 7h30’ sáng ngày 19.8, 40 ngư dân đi trên tàu cá QNa 91568TS bị chìm do va đâm trên biển đã vào đến cảng cá An Hòa, thôn Đông Xuân, xã Tam Giang (huyện Núi Thành).

37/40 ngư dân vào bờ trong trạng thái sức khỏe bình thường, 3 người bị thương nhẹ đã được Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà dùng ca-nô đưa về trạm y tế xã Tam Giang để chăm sóc. UBND xã Tam Giang đã cử lãnh đạo xã đến cảng cá An Hòa đón tiếp ngư dân bị nạn vào bờ và tổ chức đi thăm, tặng quà, động viên các gia đình có người thân bị nạn.

Trước đó, tàu cá QNa 91568TS do ông Đặng Văn Hội (SN1971) trú xã Tam Giang (huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng đã bị chìm do va đâm trên biển vào sáng 17/8 và 43 ngư dân đi trên tàu được cứu vớt an toàn. Sau đó, các tàu: QNa91417TS, QNa91522TS tiếp cận đưa 40 ngư dân vào bờ, 3 ngư dân còn lại tiếp tục bám biển đánh bắt hải sản trên tàu cá QNa 91506TS.

Văn Phin