224 tác phẩm tham dự Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVI

Sáng nay 7/6, Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI (2021-2022) bắt đầu chấm chọn các tác phẩm tham dự giải.

Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng năm nay thu hút sự tham gia của 157 tác giả, nhóm tác giả với 224 tác phẩm ở các thể loại. Trong đó, báo in có 88 tác phẩm, báo hình có 54 tác phẩm, thể loại báo nói có 24 tác phẩm, báo điện tử có 46 tác phẩm và 12 tác phẩm dự thi ở giải ảnh báo chí. Nhìn chung số lượng tác phẩm, tác giả và nhóm tác giả tăng hơn so với các năm trước. Đặc biệt năm nay, tham dự các giải thưởng chuyên đề có 91 tác phẩm tăng gần gấp đôi so với các kỳ trước, trong đó có thêm 2 giải thưởng mới là chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và cải cách hành chính – chuyển đổi số. Các tác phẩm đạt giải sẽ được tuyên dương trao thưởng nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 – 21/06/2022).

Xuân Hiếu