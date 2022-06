Xét duyệt dự án sâm Bố Chính tại huyện Nam Trà My

Sáng 7.6, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam tổ chức Hội đồng xét duyệt dự án“ Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ cây sâm Bố Chính tại huyện Nam Trà My”.

Dự án do Hợp tác xã nông nghiệp Trà Đông, huyện Nam Trà My chủ trì thực hiện và đơn vị hỗ trợ chuyển giao công nghệ là Công ty cổ phần Vietrap đầu tư thương mại, thành phố Hà Nội. Mục tiêu của dự án là chuyển giao, tiếp nhận làm chủ quy trình công nghệ kỹ thuật nhân giống và kỹ thuật trồng, thu hái, sơ chế, bảo quản cây sâm Bố Chính; xây dựng mô hình nhân giống với diện tích 2.200 mét vuông, xây dựng mô hình trồng cây sâm Bố Chính với diện tích 4 ha; mô hình sơ chế công suất 15 tấn dược liệu tươi/năm. Cùng với đó, dự án cũng hướng đến xây dựng mô hình liên kết với hợp tác xã, Công ty Vietrap với các hộ dân trong vùng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm sâm Bố Chính, tăng thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Nam Trà My nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung.

Thanh Nhất