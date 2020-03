Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh covid 19 họp

Theo dõi sát diễn biến, chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch covid19, sáng 14/3, tại TP Hội An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh covid 19.

Ngày 13/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã ban hành quyết định thành lập Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh covid 19 và giao cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phụ trách văn phòng thường trực và chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp và toàn diện công tác phòng chống dịch covid 19 trên các địa bàn Hội An, Điện Bàn và Duy Xuyên.

Hiện tại, Quảng Nam có 18 mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả, trong đó 7 người nước ngoài đang thực hiện cách ly tập trung tại Hội An theo đúng qui định. Trước đó, ngoài 2 bệnh nhân người Anh dương tính với covid 19, toàn bộ 176 mẫu xét nghiệm trên địa bàn đã có kết quả âm tính. Liên quan đến ca bệnh là tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN54 từ Anh về Hà Nội ngày 9/3, Quảng Nam tiếp tục cách ly 18 người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các thành viên của Văn phòng thường trực BCĐ phòng chống dịch covid 19 thực hiện nghiêm việc cách ly. Riêng khách sạn Beach resort Hội An giao cho Công an, Y tế và TP Hội An phối hợp tiếp nhận và đây là khu lưu trú an toàn cho khách nước ngoài.

Ly Lan – Trần Chiến