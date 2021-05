Uỷ ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam họp phiên thứ 5, đánh giá công tác bầu cử sớm tại Nam Giang

Chiều 17/5, đồng chí Phan Việt Cường – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam đã chủ trì phiên họp lần thứ 5, rà soát tình hình triển khai công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả kiểm tra giám sát đợt 2; báo cáo rút kinh nghiệm tổ chức bầu cử sớm ở Nam Giang và công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 23/5 tới đây.

Bí thư Tỉnh uỷ Phan Việt Cường chủ trì phiên họp.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn và sự chỉ đạo sát sao của Uỷ ban Bầu cử tỉnh, từ khi triển khai công tác bầu cử đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát đã được tiến hành thường xuyên, hiệu quả và kịp thời. Vấn đề an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với các bước chuẩn bị, tuyên truyền và các yếu tố đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thành công, vấn đề an toàn phòng dịch, an toàn cho từng điểm bầu cử cũng đã được tính toán sớm, có phương án dự phòng, kịch bản cụ thể… Đặc biệt, các phương án phòng dịch, các biện pháp bỏ phiếu bầu cử tại các khu vực cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà và cách ly y tế tại khu vực bỏ phiếu cũng được sắp xếp chu đáo…

Thực hiện Công văn 536 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về cho phép bầu cử sớm tại 24 khu vực bỏ phiếu ở các xã thuộc huyện Nam Giang; Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam cũng đã triển khai an toàn và kết thúc thành công. Có 4.855 cử tri tại 24 khu vực bỏ phiếu của 06 xã thuộc huyện Nam Giang đã hoàn thành bỏ phiếu trước 12h ngày 16/5…

Đánh giá cao nỗ lực của từng thành viên Uỷ ban Bầu cử và các địa phương, đồng chí Phan Việt Cường đặc biệt nhấn mạnh, thời gian từ nay đến ngày bầu cử 23.5 phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát, bổ sung và thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng dịch, tăng cường đôn đốc, nhắc nhỡ từng vị trí nhiệm vụ để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh cho đến khi cuộc bầu cử diễn ra và kết thúc thành công.

Hiền Viên – Đại Quang