UBND tỉnh tiếp doanh nghiệp định kỳ

Sáng 7/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tiếp doanh nghiệp định kỳ. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An chủ Dự án Khu đô thị TM-DV Bắc Hội An kiến nghị các vướng mắc tại dự án trên. Cụ thể vụ việc: năm 2011, UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi đất của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch quốc tế Sài Thành. Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An tiếp nhận dự án này và đã hoàn trả chi phí Bồi thường, GPMB cho Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch quốc tế Sài Thành; và UBND tỉnh Quảng Nam đã có Quyết định: giao cho UBND huyện Điện Bàn chỉ đạo các phòng, Ban chuyên môn liên quan thực hiện quyết toán khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, để phục vụ việc khấu trừ hoặc tính vào chi phí dự án cho nhà đầu tư mới đã thực hiện trả thay.Tuy nhiên, để thực hiện được việc ghi thu – ghi chi thì trước mắt phải được duyệt quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư của dự án theo các quyết định phê duyệt phương án đền bù;để giải quyết được vấn đề về khấu trừ nguồn vốn Nhà đầu tư bỏ ra thực hiện đền bù từ năm 2004 (phần của Công ty Sài Thành) và từ năm 2014 đến nay do chủ đầu tư mới. Doanh nghiệp đã gởi tờ trình đề nghị UBND thị xã Điện Bàn có văn bản chỉ đạo phòng, Ban chuyên môn lập quyết toán đền bù trình thẩm định và trình phê duyệt quyết toán đền bù đợt I (phần của Công ty Sài Thành) để Công ty chúng tôi thực hiện khấu trừ tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.Công ty đã nộp tiền sử dụng đất và tiền thuê đất hằng năm theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đến nay là trên 389 tỷ đồng.

Theo các cơ quan Thuế: Căn cứ các quy định và hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính của Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An (chưa có văn bản xác nhận khoản được trừ của cơ quan Tài chính) nên Cục Thuế đã ban hành Thông báo nộp tiền thuê đất, sử dụng đất (không có khoản được trừ). Trên thực tế, Công ty đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT, GPMB) đối với dự án.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu thị xã Điện Bàn phối hợp với các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp giải quyết vụ việc dứt điểm trong cuối tháng 7; Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã yêu cầu Ngành Thuế xem xét tính pháp lý để giãn thuế hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Trung Hiếu – Phúc Lâm