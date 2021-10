UBND tỉnh Quảng Nam họp báo quí 3/2021

Chiều 6/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội quý 3 và nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi họp.

Thông tin tại buổi họp báo cho biết, Chỉ số sản xuất công nghiệp của Quảng Nam quí 3 giảm 29,5% so với quí trước và giảm 23,7% so với quí cùng kỳ; đến cuối tháng 9 toàn tỉnh có 113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 58%; đến cuối năm 2021 phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn. 5 địa phương hoàn thành nhiệm vụ nông thông mới là Phú Ninh, Duy Xuyên, Điện Bàn, Tam Kỳ và Hội An. Nhiệm vụ trọng tâm quý 3 và quý 4 vẫn tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 23 nghìn tỷ đồng; đến cuối quí 2, nợ khối lượng xây dựng hoàn thành hơn 1.047 tỷ đồng. Quảng Nam xác định 07 nhiệm vụ trọng tâm và 47 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phân định rõ trách nhiệm trên 7 lĩnh vực cải cách hành chính. Trong 9 tháng qua đã thành lập mới 892 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 6,6 nghìn tỷ đồng. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 47 chi nhánh và 19 Văn phòng đại diện. Cấp thẻ Bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí học tập cho con hộ thoát nghèo bền vững, hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo, cận nghèo. Toàn tỉnh đã có 1.795 hộ nghèo và 650 hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững…Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng một số ngành giảm sút do ảnh hưởng dịch bệnh; tính chung 9 tháng, tình hình kinh tế xã hội Quảng Nam đạt được một số kết quả nhất định. Chỉ số sản xuất công nghiệp, tăng trưởng tín dụng có tăng so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp ổn định, năng suất, sản lượng tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhiều hoạt động vẫn gặp không ít khó khăn nhất là lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề phải ngừng hoạt động để phòng, chống dịch.

Tại buổi họp báo, các ngành, cơ quan và lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã trả lời, giải trình và làm rõ thêm một số nội dung của các phóng, viên, nhà báo quan tâm.

Viết Tuyên-Xuân Thịnh