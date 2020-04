UBND tỉnh làm việc với huyện Quế Sơn về công tác phòng, chống dịch covid 19

Trước diễn tiến mới về tình hình dịch covid 19, sáng 9/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với lãnh đạo huyện Quế Sơn về công tác triển khai phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành ở tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp.

Đến thời điểm này, BCĐ phòng chống dịch covid Quế Sơn đã thực hiện nghiêm các Chỉ thị, công văn chỉ đạo từ Trung ương đến Tỉnh về công tác phòng, chống dịch covid 19. Hiện, huyện Quế Sơn chưa phát hiện ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona nhưng nguy cơ lây nhiễm là rất cao, do các công dân từ 2 vùng dịch là TP HCM và Hà Nội về địa phương. Đến nay, BCĐ phòng chống dịch huyện ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly tập trung 47 trường hợp tại 3 điểm đó là: Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, Trạm Y tế xã Quế Cường và Thao Trường huấn luyện 3 trong 1 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Riêng có hơn 400 công dân theo dõi, hướng dẫn cách ly tại nhà. Tất cả các trường hợp trên sức khoẻ bình thường. Đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần đối với virus corona (chưa đủ 14 ngày) được chuyển về cách ly tại nơi cư trú. Tại các khu cách ly, công tác đảm bảo ăn uống, sinh hoạt, nhu yếu phẩm, các điều kiện trang thiết bị y tế , vật tư hoá chất … được trang bị đầy đủ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Huyện Quế Sơn lập 4 điểm chốt chặn đi qua các trục đường, phân công trực chiến 24/24h. Đến thời điểm này, hầu hết các cơ sở kinh doanh và người dân trên địa bàn huyện Quế Sơn tuân thủ các qui định về phòng, chống dịch bệnh covid 19. Đồng thời, huyện tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả phòng, chống dịch Covid-19, không để người dân hoang mang, mất an ninh trật tự; đấu tranh có hiệu quả các thông tin giả, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc, chủ động trong công tác phòng chống dịch covid 19. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, nguy cơ mắc bệnh và mức độ lây lan cao, số lượng người về từ 2 vùng dịch TP HCM và Hà Nội lớn, cần huy động thêm hệ thống Mặt trận, Đoàn thể và cả cộng động cùng chung tay vào cuộc quyết hơn nữa trong công tác phòng chống dịch covid 19. Thực hiện phương châm 4 tại chổ, chủ động, quyết liệt ứng phó trong mọi tình huống, không lơ là, chủ quan, đảm bảo các điều kiện để bảo vệ tốt sức khoẻ nhân dân. Đẩy mạnh công tác khai báo y tế toàn dân đến thôn, xã.

Ly Lan-Trần Chiến