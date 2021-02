UBND tỉnh làm việc về thi viên chức ngành giáo dục

Sáng 24/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã, thành phố để nghe báo cáo kết quả kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 và Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên và nhân viên của ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, có 2.691 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020; Trong đó, Giáo viên Mầm non có 438 thí sinh dự thi; Giáo viên Tiểu học có 723 thí sinh; Giáo viên Trung học cơ sở 723 thí sinh; Giáo viên THPT 571 thí sinh. Trong các vị trí dự tuyển, vị trí giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học, giáo viên môn Âm nhạc, Mỹ thuật Tin học cấp tiểu học ở một số địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển ít hơn so với chỉ tiêu tuyển dụng. Việc tổ chức các vòng thi đã được Hội đồng thi tổ chức theo đúng quy định hiện hành; công tác ra đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế. Kết quả vòng 1 thi các môn kiến thức chung, Ngoại Ngữ, Tin học diễn ra từ ngày 5/12/2020- 7/12/2020; có tổng số thí sinh tham gia dự thi là 2.691. Vòng 2 diễn ra từ 14/1/2021-15/1/2021 có tổng 2.458 thí sinh tham dự. Sau khi hoàn thành công tác phỏng vấn, Sở GDĐT ( Cơ quan thường trực của Hội đồng thi) đã trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển gồm 1.200 thí sinh.

Dương Oanh-Quốc Thành