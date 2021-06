UBND tỉnh kiểm tra các khu cách ly tập trung có thu phí

Chiều 18/6, Đoàn công tác của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân dẫn đầu đã đến kiểm tra, khảo sát công tác đón tiếp, phục vụ đoàn cách ly tại Khu cách ly tập trung có thu phí đối với người nhập cảnh tại Vinpearl Resort & Gold Nam Hội An và khách sạn New Word Hoianna.

Từ ngày 26/5 đến nay, Vinpearl Resort & Gold Nam Hội An đã đón 8 đoàn công dân về từ Đài Loan, Nhật Bản đến cách ly với tổng số 1997 công dân. Đã thực hiện kết thúc cách ly đối với 2 đoàn công dân về từ ngày 26 và 27/5. Theo kế hoạch đã được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép, dự kiến Vinpearl Resort & Gold Nam Hội An sẽ tiếp tục đón tiếp 662 công dân về từ Đài Loan, Nhật Bản vào các ngày 20/6 và 22/6. Còn tại khách sạn New Word Hoianna, đã thực hiện đón 2 đoàn với 510 công dân về từ Nhật Bản thực hiện cách ly từ ngày 5/6 và ngày 15/6. Dự kiến trong cuối tháng 6, New Word Hoianna sẽ tiếp tục đón 2 đoàn nhập cảnh từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện cách ly có thu phí tại Vinpearl Resort & Gold Nam Hội An và New Word Hoianna. 2 Đơn vị đã thực hiện tốt công tác cách ly, phòng chống dịch theo quy định của Bộ y tế; công tác phân luồng, lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn được thực hiện nghiêm túc. Đây cũng sẽ là tiền đề quan trọng để 2 khách sạn có thêm kinh nghiệm trong đón tiếp khách quốc tế trong tương lai. Đồng yêu cầu Vinpearl Resort & Gold Nam Hội An và New Word Hoianna quán triệt nghiêm cho nhân viên và công dân chấp hành các quy định cách ly, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Đối với các trường công dân thuộc diện F1 ở cùng phòng với F0 buộc phải tiếp tục cách ly lại từ đầu thì giao cho khách sạn, đơn vị tổ chức chuyến bay và công dân cùng chia sẻ khó khăn về kinh phí để hoàn thành thời gian cách ly.