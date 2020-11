UBND tỉnh họp về tình hình đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2020 2021

Sáng 27/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã chủ trì cuộc họp với Sở Giáo dục – Đào tạo, lãnh đạo các địa phương và các phòng giáo dục – đào tạo để tháo gỡ tình hình thừa thiếu giáo viên ở bậc học mầm non, tiểu học năm học 2020 – 2021. Tham dự có bà Trần Thị Bích Thu – Trưởng Ban VH-XH- HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành ở tỉnh.

Năm học 2020 – 2021, toàn tỉnh có 226 trường mầm non công lập, với hơn 2.100 lớp, 272 trường tiểu học công lập, với gần 4.700 lớp. Tỷ lệ trẻ mầm non ra lớp ở các độ tuổi bình quân toàn tỉnh là: trẻ 3 tuổi – đạt 72,2%, trẻ 4 tuổi – đạt trên 96%, trẻ 5 tuổi- đạt 99,6%; tỷ lệ trẻ 6 tuổi lớp 1 đạt 100%. Tổng biên chế giáo viên hiện tại 9.562 giáo viên. Trong khi đó tổng số người làm việc được giao cho các huyện, thị xã, thành phố là 16.950 người. Tuy nhiên nhằm đảm bảo cho việc tổ chức giảng dạy và hoạt động giáo dục của nhà trường, các trường mầm non, tiểu học đã tiến hành hợp đồng giáo viên chủ yếu theo hình thức ngắn hạn.

Qua nhiều ý kiến tại cuộc họp, số lượng người làm việc được giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập còn thấp so với nhu cầu theo định mức của Đề án sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục đến năm 2024 – 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2428 ngày 4/9/2020. Cạnh đó, từ năm học 2020 – 2021 bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó tăng cường việc dạy 2 buổi/ngày đối với cấp tiểu học nên nhu cầu giáo viên tăng. Hiện nay, nguồn giáo viên hợp đồng rất thiếu, đặc biệt đối với các trường ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Ly Lan – Quốc Thành