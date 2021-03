UBND tỉnh họp về đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo

Nhằm kiện toàn nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của Văn phòng chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo yêu cầu, chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng 11/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với Sở Lao động – Thương bình và Xã hội và các sở, ban, ngành liên quan ở tỉnh để nghe báo cáo về đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo và công tác thanh toán vốn đầu tư các công trình, dự án.

Toàn cảnh cuộc họp.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện nay hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo chủ yếu kiêm nhiệm. Hiện, 12/18 huyện, thị, thành phố bố trí biên chế vị trí việc làm chuyên môn về giảm nghèo, chỉ có 3 huyện đó là: Tây Giang, Hiệp Đức, Phước Sơn; 8 địa phương gồm: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Nam Trà My, Đông Giang và Tiên Phước bố trí vị trí việc làm về giảm nghèo kiêm nhiệm cùng với công việc khác. Riêng 6 huyện, thị, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Bắc Trà My, Nam Giang và Nông Sơn không bố trí trong các vị trí việc làm, có cán bộ chuyên môn làm công tác giảm nghèo mà thực hiện kiêm nhiệm theo sự phân công cuả Trưởng phòng LĐ-TB và XH.

Qua rà soát thực tế số người theo dõi, thực hiện công tác giảm nghèo toàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ của Nghị quyết 12/2018 của HĐND tỉnh là 186 người và 196 người là công tác viên giảm nghèo. Trong khi chờ ban hành Nghị quyết thay thế áp dụng cho giai đoạn 2021 – 2025, Sở LĐ-TB và XH phối hợp với Sở Tài chính cấp hơn 2 tỷ đồng để các địa phương chi hỗ trợ hàng tháng cho người theo dõi thực hiện công tác giảm nghèo. Đồng thời, Sở LĐ-TB và XH có hướng dẫn kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ thời gian tới.

Ly Lan – Xuân Hiếu