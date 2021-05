UBND tỉnh họp trực tuyến với các địa phương để nghe phương án đảm bảo bầu cử

Sáng 18/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp trực tuyến với 18 điểm cầu trên địa bàn tỉnh và thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 để nghe triển khai công tác phòng chống dịch covid 19, công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và một số vấn đề liên quan đến công tác bầu cử; kết quả tuần cao điểm xử phạt vi phạm hành chính do không thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid 19 trên địa bàn.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Quảng Nam.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 03 ca mắc covid 19 trong cộng đồng. Hiện đang thực hiện cách ly 39 người và cách ly tại nhà gần 5 ngàn người. Tuần lễ cao điểm xử phạt hành chính do không thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid 19, ngành Công an đã tiến hành hơn 1.700 lượt kiểm tra, qua đó xử phạt 170 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và 1 trường hợp không chấp hành chủ trương của tỉnh, với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng, nhiều địa phương làm tốt công tác này: Đại Lộc, Hội An, Điện Bàn…Đồng thời đã tổ chức tuyên truyền lưu động hơn 520 lượt và tiến hành kiểm tra lưu trú 630 lượt, đặc biệt những cơ sở có người nước ngoài. Tính đến nay, toàn tỉnh đã tiêm phòng vắcxin covid 19 cho hơn 11.500 đối tượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch covid. Để đảm bảo công tác y tế chuẩn bị phục vụ bầu cử Ngành y tế bố trí các Tổ y tế cấp cứu ngoại viện thường trực 24/24 tại Bệnh viện, trung tâm y tế sẳn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh điều động của Hội đồng bầu cử địa phương trong thời gian bầu cử; đảm bảo cơ số thuốc thiết yếu và cơ số phòng dịch để bảo đảm tốt nhất công tác y tế phòng chống dịch covid 19. Đảm bảo việc bầu cử tại các khu cách ly y tế tập trung, tại cơ sở y tế và tại nhà.

Ly Lan – Trần Chiến