UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 7

Sáng 5/8, UBND tỉnh hội nghị nhằm đánh giá tình hình KTXH tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì. Tham dự Hội nghị có Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trường Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường; cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Đình Tùng; Trần Văn Tân; Hồ Quang Bửu.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong tháng 7 tình hình sản xuất các ngành có tăng so với tháng trước nhưng nhìn chung 7 tháng đầu năm 2020 thì tăng trưởng hầu hết các ngành, lĩnh vực đều sụt giảm so với cùng kỳ. Cụ thể chỉ số sản xuất công nghiệp giảm hơn 19% so cùng kỳ, tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp tiếp tục giảm, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài nhà nước. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm dịch, nguồn cung ứng đầu vào phục vụ sản xuất cũng như thị trường tiêu thụ. Ngành du lịch, dịch vụ vừa có các giải pháp tái khởi động sau dịch thì lại tiếp tục ngừng hoạt động do dịch bệnh bùng phát trở lại. Dẫn đến tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn giảm 78% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượt khách tham quan tính chung 7 tháng khoảng gần 721 nghìn lượt khách, giảm 67% so cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ước đạt 2.092 tỷ đồng, giảm gần 33% so với cùng kỳ và giảm hầu hết các ngành hoạt động dịch vụ; riêng dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 4,3%. Thu ngân sách trên địa bàn 7 tháng đầu năm hơn 8.663 tỷ đồng, giảm 41% so cùng kỳ. Công tác giải ngân vốn ở mức bình quân chung cả nước nhưng còn chậm so với yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

LONG PHI – PHÚC LÂM